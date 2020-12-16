Asgarî ücretin pazarlığı mı olur?

Bİrleşİk Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, ülkemİzde mİlyonları etkİleyen asgarî ücret pazarlığı yapıldığını belİrtİrken, “İktİdar ve patronların İşçİlere ücretİn asgarİsİnİ bİle vermek İstemedİğİ anlaşılmaktadır” dedİ.

Bİrleşİk Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, ülkemizde milyonları etkileyen asgarî ücret pazarlığı yapıldığını belirterek, “İktidar ve patronların işçilere ücretin asgarisini bile vermek istemediği anlaşılmaktadır” dedi. Asgarî ücretin sermayeden yana, onun sorunlarını giderme amacıyla değil, insanca bir hayatı hak eden emekçilerin ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerektiğini söyleyen Balık, “Asgarî ücret, işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üze- rinden “en az düzeyde karşılamaya yettiği varsayılan, bir çalışma günü veya bir aylık çalışmaya ödenmesi gereken yasal ücretin belirlenmesidir. Asgarî ücret “en az düzeyde karşılama” anlamıyla bir köle ücreti olduğunu belirtiyoruz” diye konuştu.

100 DOLAR DEĞER KAYBETTİ

Artan döviz kurları ve yaşanan yüksek enflasyo- nun en çok asgarî ücretle geçinen milyonlarca işçiyi etkilediğine işaret eden Balık, “TÜİK’e göre bile son bir yılda gıda fiyatları son bir yılda yüzde 21 oranında arttı. Bizim yaptığımız araştırmaya göre ise en fazla tüketilen gıda maddelerinin fiyatında son bir yılda yüzde 32’ye yakın artış oldu. Dört kişilik ailenin açlık sınırı Kamu-Ar araştırmalarına göre 3.100 lirayı aştı. Yine son bir yılda elektrik ve doğal gaza yüzde 30’dan fazla zam geldi. Ocak ayından bugüne döviz kurlarında yaşanan artış ise yüzde 32,77 oranında gerçekleşti. Asgarî ücret döviz kuru karşısında 100 dolar değer kaybetti” dedi.

ASGARÎ ÜCRETTE VERGİ KESİNTİSİNE SON VERİLMELİ

Bugüne kadar asgarî ücrete yapılan artışların büyük kısmının, ekonomik teşvikler, istihdam destekleri, patronlara yönelik vergi ve sigorta primi afları üzerinden sağlandığını da söyleyen Balık, “Bu nedenle asgarî ücrette vergi kesintisine son verilmelidir. 2021 yılı için asgarî ücretin net olarak en az 3 bin 720 lira olarak belirlenmelidir. 2021 asgarî ücreti hangi oranda artarsa artsın, ekonomik kriz ve pandemi koşullarında azalmaya devam edecek ücretler milyonlarca emekçinin sefalet ücreti olmayı sürdürecektir” şeklinde konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi