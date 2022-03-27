Asgari ücretle en az akaryakıt Türkiye’de alınıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, satın alma gücü paritesine göre Türkiye’de akaryakıt ürünlerinin “çok çok ucuz” olduğunu söyledi, cevap CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’dan geldi.

Petrol üretmeyen ülkeler arasında bir aylık asgari ücretle en az akaryakıtın Türkiye’de alındığını belirten CHP’li Akın, “Bir aylık asgari ücretle Romanya’da 313, Yunanistan’da 406, akaryakıtın en pahalı olduğu Hollanda’da bile 775 litre motorin alınabilirken; Türkiye’de ise yalnızca 179 litre motorin alınabiliyor. Avrupa’da asgari ücretle kat be kat fazla akaryakıt alınabiliyor. Bakan Nebati’nin ‘çok çok ucuz’ dediği akaryakıt fiyatları değil, iktidarın hiç utanmadan yaptığı bu yalan algı siyasetidir” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Anka

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