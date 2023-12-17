Asgari ücretle en az dört kişi geçinebilmeli

HAK-İŞ İzmir İl Başkanı ve HİZMET-İŞ İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin minimum dört kişiyi geçindirecek bir rakam olması gerektiğini söyledi.

Şimşek, 2024 yılı asgari ücretiyle ilgili ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği asgari ücret rakamlarının çalışanlarda meydana getirdiği memnuniyetsizliği dile getirdi. gazete duvar’ın haberine göre, asgari ücretin bir kişinin alacağı bir ücret olmasının getirdiği sorunlara da dikkat çeken Şimşek, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin minimum dört kişiyi geçindirecek bir rakam olarak belirlemesi gerektiğini savundu.

‘KOMİSYONUN ANTİDEMOKRATİK YAPISI DEĞİŞMELİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işçileri temsil etmekten uzak, sakat ve antidemokratik yapısının değişmesi gerektiğini de ifade eden Şimşek, “Asgari ücret konusu gündemi ve kamuoyunu meşgul ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği rakamlardan dolayı çalışanlar da dahil ciddi bir memnuniyetsizlik söz konusu. HAK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına itirazımız var. Bu yapı sakat ve antidemokratik bir yapıdır. Ülkemizdeki 16 milyon işçiyi temsil etmekten uzak bir yapıdır. En büyük işçi konfederasyonu, en büyük işveren konfederasyonu ve hükümet arasında oluşturulan bir modeldir. Bu model yeterli ve kapsayıcı değildir. Bu modelde işçi hareketi, işverenle hükümetin iş birliği durumunda işlevsiz ve etkisiz kalmaktadır. Bu nedenle HAK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değişmesini ısrarla istemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi