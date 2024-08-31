Asgari ücretle geçim zor

TÜRK-İŞ, her ay yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın ağustos sonuçlarını açıkladı.

Buna göre 4 kişilik aile için açlık sınırı 19 bin 271 lira oldu. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olduğu ülkede, yoksulluk sınırı ise 62 bin 772 liraya çıktı. Verilere göre, en düşük emekli aylığı açlık sınırının dahi oldukça altında kaldı.

Ankara’nın farklı semtlerindeki halk pazarlarına gidilerek hesaplanan açlık yoksulluk araştırması, geçtiğimiz Temmuz ayına göre 37 TL arttı. Yılın ilk 5 ayında 3.921 TL artış görülen Açlık Sınırında, son 3 ayda 292 TL artmış oldu. Yılın ilk beş ayında bütün ürünlerde sürekli ve yüksek miktarlarda gerçekleşen artışlar son üç ayda düşük oranlarda ve sınırlı ürünlerde gerçekleştiği görüldü.

Araştırmada, bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” aylık 24 bin 962 lira olarak belirlendi. TÜRK-İŞ’e göre Ankara’da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 0,19 oranında gerçekleşti. Sekiz aylık değişim oranı ise yüzde 33,53 oldu.

GIDA ÜRÜNLERİNE BÜYÜK ZAM

Yılın ilk 8 ayında araştırma içerisinde bulunan temel gıda maddelerinden bazılarında görülen fiyat artış oranı şu şekilde oldu; Yeşil Mercimek %20.59, Kırmızı Mercimek %24.03, Kuru Fasulye %12.06, Nohut %20.54, Pirinç %16.74, Peynir %26.53, Yoğurt %24.98, Dana Eti %27.42, Kuzu Eti %36.99, Tereyağı %21.52, Baharat %26.30, Siyah Zeytin %24.14, Bal %23.35, Pekmez %24.01

MEHMET KARA - ANKARA