Asgari ücretle geçinmek mümkün değil

İYİ Parti ekibi sokağa çıktı, bu kez asgari ücreti vatandaşa sordu.

Vatandaşların ortak derdi, “Nasıl geçineceğim sorusu oldu?” ve asgarî ücretin arttırılmasını istedi. Kimi vatandaş asgari ücretin 4 bin lira, kimisi ise 5 bin lira olmasını istedi. Bir vatandaş, “Ben emekliyim, asgarî ücretle geçinmek için şu anda sihirbaz olmak gerekir. Yani geçinmek mümkün değil, mu’cizevî bir şey” diyerek tepki gösterdi. Bir vatandaş ise, “Asgarî ücretin ben şu anda ekonomi durumlarına göre 4 bin lira olmasını isterim. Bir Ayçiçek zeytinyağı 70 lira. Sen 100 lirayla alış veriş yapıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Ortam bozuk. Akşam gözümü kapatıyorum, sabaha açıyorum zam. Zam, zam, zam. Nereye kadar yani?” dedi.

Ankara - Anka