Asgari ücretli açlığa mahkum edilemez

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde AKP iktidarının açıklamalarında işçilerin maaşlarına gereken zammın yapılacağı ve yüksek enflasyon oranına ezdirilmeyeceği müjdesi verildiği sırada, Türk-İş’in açıkladığı 7 bin 785 lira asgari ücret rakamı milyonlarca asgari ücretlinin hayalini suya düşürdüğünü söyleyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Açlık sınırında talep edilen bu teklife göre dört kişilik bir aileden iki kişinin asgari ücrette maaş aldığı düşünülürse, yoksulluk sınırının 25 bin lirayı aştığı bu dönemde asgari ücretliler yoksul bile olamayacaktır” dedi.

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