Asgari ücretli açlığa mahkum edilemez

09 Aralık 2022, Cuma 02:03
Asgari ücret görüşmeleri öncesinde AKP iktidarının açıklamalarında işçilerin maaşlarına gereken zammın yapılacağı ve yüksek enflasyon oranına ezdirilmeyeceği müjdesi verildiği sırada, Türk-İş’in açıkladığı 7 bin 785 lira asgari ücret rakamı milyonlarca asgari ücretlinin hayalini suya düşürdüğünü söyleyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Açlık sınırında talep edilen bu teklife göre dört kişilik bir aileden iki kişinin asgari ücrette maaş aldığı düşünülürse, yoksulluk sınırının 25 bin lirayı aştığı bu dönemde asgari ücretliler yoksul bile olamayacaktır” dedi.
TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
Hakkaniyetli karar verilsin
AKP’nin iktidara geldiği yılda asgari ücret ile 6,96 adet çeyrek altın alınırken, 2022 yılında 3,16 adet çeyrek altın alınabildiğini söyleyen Mehmet Balık, “Bu duruma göre, asgari ücret bugünkü değeri ile 12.103 lira olması gerekmektedir. Emekçinin kazanımların geliştirilmeyen AKP iktidardan giderken hiç olmazsa o günkü yaşam şartlarına getirerek gitsin” ifadelerini kullandı. Balık, “Çalışma Bakanlığı’nın ve işçi temsilcilerinin asgari ücret görüşmelerinde yaşanılan ekonomik krizi ve yüksek enflasyon oranlarını göze önüne alarak hakkaniyetli bir şekilde karar vermesi gerekmektedir” dedi.
Ankara - Ahmet Terzi
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