Asgari ücretli ve emekliye ev almak hayal

Memur maaşları ve asgari ücret son yıllarda ardı ardına zamlandı. Ancak memurlar ve asgari ücretliler için ev sahibi olmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor.

Bir daire alabilmek için bir memurun çalışması gereken süre son 3,5 senede neredeyse üçe katlandı. Sahibinden.com ilanlarına göre Aralık 2019’da 95 metrekare konut almak için bir memurun 62 ay çalışması gerekirken bu süre Haziran 2023’te 170 aya yükseldi. Kredi ile ev alınması durumunda bu süreler çok daha yüksek olacak. Euronews Türkçe’nin haberine göre, asgari ücretli ve memur emeklisi için ise ev sahibi olmak artık hayalden bile öte. 50 yaşında emekli olan bir memurun ev alabilmek için 73 yaşına kadar tüm maaşını ayırması gerekiyor. Haber Merkezi

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