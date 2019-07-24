Asgarî ücrette alım gücü düştü

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin hesaplamalarına göre asgarÎ ücretlinin gıda karşısındaki alım gücü yüzde 3,18 geriledi.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Madde Fiyatları, Tüketici fiyat endeksi (2003=100) ana grup ve alt ana gruplar verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, ücreti enflasyon oranında artan asgarî ücretlinin gıda ürünlerinde alım gücü, Haziran ayında ‘reel’ olarak yıllık yüzde 3.18 düştü.

Alım Gücü Araştırması Dönem Raporu’na göre resmî enflasyon karşısında alım gücü sebze hariç tüm gıda grupları için geriledi. Mevsimsel etki ile düşen sebze fiyatları ücretlinin yıllık kaybını telâfi etmekten çok uzak kalırken, alım gücü kaybı resmi verilere göre bile meyvede yaklaşık yüzde 12, ekmek ve tahıl ürünlerinde yüzde 8 olarak gerçekleşti. Sebzedeki düşüş 12 aylık ortalamalarda yüzde 57’lik fiyat artışının gölgesinde kaldı.

‘Sebze fiyatları yüzde 57 arttı’

TÜİK Sebze fiyatlarında aylık olarak yaşanan sert düşüş, yıllık bazda da sebze fiyatlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,16 oranında geriye çekti.

Raporda, “Ancak bu veriler 12 aylık ortalamalar üzerinden sebze fiyatlarının (Haziran 2019-Temmuz 2018 ve Haziran 2018-Temmuz 2017 dönemleri karşılaştırıldığında) yüzde 57’lik bir artış yaşadığı gerçeğini gizleyemiyor” İfadeleri kullanıldı. 2018 yılının Haziran ayı ile 2019 yılının haziran ayı karşılaştırıldığında enflasyon oranında ücret artışı alan bir ücretlinin alım gücünü gıda ürünlerinde yüzde 3,18 oranında kaybettiği görüldü. Araştırmanın sonuçlarına göre, asgari ücretlinin alım gücü kaybı yaşadığı ürünlerin başında gelen meyvede bir yıllık alım gücü kaybı yüzde 12 düştü.