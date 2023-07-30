Asgari ücrette artık ara zam yok

Maaş zamları, yüksek enflasyon ve fiyat artışları nedeniyle birkaç ayda eriyor. Çalışanların alım gücü günden güne düşerken, geçen yıl temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmıştı.

Enflasyonun kontrol altına alınamaması nedeniyle bu temmuzda da asgari ücrete ara zam yapılarak, net 11 bin 402 liraya çıkarıldı. Merkez Bankası’nın enflasyonun 2025’ten önce kontrol altına alınamayacağını açıklamasına rağmen, asgari ücrete ara zam uygulamasına son verileceği öne sürüldü. Medyada yer alan kulis bilgilerine göre, bundan sonra asgari ücrete ara zam yapılmayacak. Ekonomi yönetiminin bu kararına gerekçe olarak ise, asgari ücret artışının enflasyona etkisini gösterdiği belirtildi. Bu durumda, asgari ücrete her yıl sadece ocak ayında zam yapılacak. Haber Merkezi

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