Asgarî ücrette gıda enflasyonu esas alınmalı

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, yazılı açıklamasında, asgari ücret görüşmelerinde çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumunun göz önünde bulundurulmasını istedi.

Asgarî ücretin işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak düzeyde belirlenmesinin önemine dikkati çeken Dolu, “Yüzde 21 olan gıda enflasyonu oranı temel alınmalı ve yüzde 14 olan TÜFE’ye göre en az yüzde 7 gıda enflasyon farkı ve ekonomik refah payı da ilâve edilerek asgarî ücret artış oranı belirlenmeli” ifadelerini kullandı. Ankara - aa

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