Asgari ücrette vergi yükü çok arttı

TÜRK-İŞ ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), gelir vergisinde düzenleme için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol imzalı mektupta, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan Gelir Vergisi tarifesinin TÜİK’in açıkladığı enflasyon veya asgari ücret zamları oranında artırıldığı ve yıllık olarak belirlendiği anımsatıldı.

Bu durumun, asgari ücret ve asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde eden çalışanların bir üst vergi tarifesine daha erken girip, daha fazla vergi ödeyerek daha düşük gelir elde etmelerine neden olduğunun belirtildiği mektupta, “2011’e kadar asgari ücretli yıl içerisinde ilave bir kazancı yok ise ikinci vergi basamağına hiç çıkamazken 2021’in temmuzundan itibaren bütün asgari ücretliler ikinci vergi basamağına çıkarak daha yüksek oranda vergi ödemek durumunda kalmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Ankara - anka