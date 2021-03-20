Asıl mesele enflasyonun sebebi ile uğraşmak

Prof. Dr. Emre Alkin, enflasyonun sebeplerini ortadan kaldırmaya dönük çaba gösterilmezse Merkez Bankası’nın sert faiz artışına gitmesi gibi tedbirlerin kaçınılmaz hale geleceğini söyledi.

Enflasyonla mücadele için Hazine Maliye, Tarım ve Ticaret Bakanlıkları ile belediyelere de görev düştüğünü vurgulayan Alkin, zarurî tüketim mamullerinden alınan vergileri düşürülmesini önerdi. Alkin, kimi kurum ve kuruluşların dış ticaret yapanlardan kanun dışı şekilde para almasına da engel olunmasını istedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını 200 baz puan ile piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde bir artışla yüzde 19 seviyesine yükseltti. Prof. Dr. Emre Alkin, faiz artışını değerlendirirken “Merkez Bankası imkânsız değil ama düşük ihtimal olarak 100 baz puanın da üzerindeki böylesi bir faiz artışını büyük bir cesaretle gerçekleştirdi” dedi.

Herkese mesaj

Merkez Bankası’nın bu kararıyla bir anlamda tüm ekonomi aktörlerine de bir mesaj vermiş olduğunu kaydeden Alkin, “Enflasyon ve döviz kurlarının yükselişi, hayat pahalılığı ve diğer piyasa bozukluklarıyla alâkalı olarak nedenlerle uğraşmak yerine sonuçlarla mücadele gerekiyorsa bunu en sert şekilde yaparım mesajını verdi. Siz ekonomik sorunların sebepleriyle uğraşmazsanız ben de sonuçlarıyla uğraşır ve en sert şekilde müdahale ederim demek istiyor.” diye konuştu.

İstanbul - Erhan Akkaya