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21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Askıda ekmek kuyruğu da uzadı

21 Şubat 2022, Pazartesi
Türkiye’nin birçok ilinde ihtiyaç sahipleri için hayata geçirilen ‘askıda ekmek’ uygulaması, art arda gelen zamlar ve artan yoksulluk ile birlikte fırın önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor.

 İzmir’in en kalabalık ilçelerinden Buca’ya bağlı Şirinyer semtinde de vatandaşlar ücretsiz ekmek alabilmek için hemen hemen günün her saatinde fırın önünde kuyrukta bekliyor. Ekmek kuyruğunda bekleyen bir kişi, “Onlarca insan her gün burada sabah 8’den akşam 7 buçuğa kadar ekmek alabilmek için dikiliyor. Vatandaş 200-300 lira veriyor, ekmek dağıtılıyor. Ben iyi kötü 3-5 lira kazanıyorum ama hiç alamayan; evi, yeri, yurdu olmayan insanlar var” dedi. İş bulamamaktan yakınan bir başka vatandaş, “İş arıyoruz, kapıdan kovalıyorlar. İş vermiyorlar. İşim olsa gelip buradan ekmek almam, işimiz yok” derken amelelik yaptığını belirten bir kişi, “Verirlerse iki ekmek alıyorum gidiyorum. İnşaatta işçilik yapıyorum. 110 lira yevmiye veriyorlar. Ne yaparsın?” diye konuştu.

İzmir - Anka

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