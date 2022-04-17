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17 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Asla susmayacağız

17 Nisan 2022, Pazar 00:26
Alanında uzman ekonomistler ve akademisyenlerden oluşan ve enflasyon araştırmaları yaparak her ay oranları kamuoyu ile paylaşan Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, TÜİK’ten izinsiz yayımlanan istatistiklere hapis cezası geleceği haberlerine ilişkin olarak, “Siz bir bilim insanına bir bilim grubuna vesayet atıyorsunuz. Koca bir istatistik bilimini vesayet altına alıyorsunuz. Biz açıklamaya devam edeceğiz. Bizi susturmayı çok isteyecekler. Asla susmayacağız. Bir adım geri atan namerttir” dedi.

Haber Merkezi

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Topluma indirilmiş korkunç bir darbe

Uzmanlar iktidarın, alternatif veri paylaşmak ve yayınlamak için TÜİK’ten onay alınmasını içeren bir kanun hazırlığı yürüttüğüne dikkat çekerek, “Bu yasa, açık ve şeffaf topluma indirilmiş korkunç bir darbedir” diyor.

Uzmanlar; AKP’nin Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) izinsiz istatistik açıklayanlara 3 yıla kadar hapis cezası öngören yasa hazırlığı içerisinde olduğu iddiasını eleştirdi. Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) kurucularından Prof. Dr. Veysel Ulusoy, “Türkiye’de karşı karşıya olduğumuz baskıcı bir niyet var. Bu gerçek, cezalardan daha tehlikeli. Durumu akıl dışı ve saçmalık olarak değerlendiriyorum. ENAG, enflasyon oranını kararlılıkla halkımız ile paylaşmaya devam edecek” dedi.

ENAG’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da “ENAG, bu sayfada ve her zaman enflasyon oranını halkımız ile paylaşacaktır. Saygılarımızla” denildi.

Bu yasadan derhal vazgeçin

Gezici Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gezici, iktidarın, alternatif veri paylaşmak ve yayınlamak için Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) onay alınmasını içeren bir kanun hazırlığı yürüttüğünü belirtti.

Gezici, “TÜİK dışında veri paylaşan kurumları adeta cezalandıran, zapturapt altına alan bu yasa, açık ve şeffaf topluma indirilmiş korkunç bir darbedir. Distopik bir Türkiye için bir adım daha atmaktır. Bu yasadan derhal vazgeçin. Demokratik ve açık bir toplum olabilmenin yolu şeffaflıktan geçer. Açık bilgi, şeffaf veri böylesi toplumların temelidir” dedi.

Veri açıklayanı hapse atacaklarmış

DEVA Lideri Ali Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) alternatif olarak enflasyon hesaplanmasının önüne geçecek kanun hazırlığını eleştirdi.

Babacan, “Ülkede çarşıya çıkmayan iki kişi var. Bu yasayla ikisinin de gerçek enflasyonu öğrenme imkânını ellerinden alacaklar” dedi. Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci ise, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) izin alınmadan istatistiki veri yayımlayanlara hapis cezası geleceği söylemlerine karşı “Sokaklar uyuşturuculardan, canilerden geçilmezken veri açıklayanı hapse atacaklarmış” diye yazdı.

Haber Merkezi

 

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