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28 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Aslan payı yine faize

27 Temmuz 2023, Perşembe 19:54
Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçesi 279 milyar 750 milyon 936 bin lira oldu. Bu bütçede aslan payı borçların faizine gitti.

İktidarın depremleri de gerekçe göstererek hazırladığı ek bütçede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 500 milyon lira ‘barışı sağlama gideri’ çıktı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden sonra öngörüldüğü gibi Meclis’e ek bütçe kanun teklifi sunulmuş; ardından da kabul edilmişti. Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira olarak belirlenirken gerekçe olarak 6 Şubat depremleri gerekçe gösterilmişti. En büyük pay 482,2 milyar lirayla AFAD‘a ayrılmış; AFAD’ı 279 milyar 750 milyon 936 lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı izlemişti. Söz konusu ek bütçe Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bütçedeki çeşitli kalemlerse dikkat çekti.

69,4 milyar lira ödenecek

Ek bütçenin detaylarının aktarıldığı cetvellere bakıldığında TBMM’ye 80 milyon lira ödenek ayrılırken; cumhurbaşkanlığına 640 milyon 236 bin lira ayrıldı. Cetvelde bunların 140 milyon lirası afet ve acil yardım desteği, 236 bin lira özlük hakları; 500 milyon liraysa ‘barışı destekleme gideri’ olarak kaydedildi. TBMM’nin 80 milyon liralık ek bütçesiyse ‘mal ve hizmet alım gideri.’ Diken’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçesiyse 279 milyar 750 milyon 936 bin lira oldu. Bu bütçede aslan payı borçların faizine gitti. Buna göre bakanlığa iç borç faizlerinin giderleri için 52 milyar 854 milyon lira, dış borç faizlerinin giderleri içinse 16 milyar 535 milyar lira olmak üzere toplamda 69,4 milyar lira bütçe ayrıldı.

Haber Merkezi

 

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