Aşure kazanları kaynatılamadı

Demokrat Parti İzmir İl Başkanlığı, Muharrem ayının 10’unda başlayan “Aşure Günü” dolayısıyla kentin farklı meydan, cadde ve sokaklarında İzmirlilere aşure ikram etti.

DP İzmir İl Başkanı Ozan Demirbaş, “Gıda fiyatlarına gelen fahiş zamlar nedeniyle vatandaşlar, aşure kazanlarını kaynatamadı” dedi. Gıda enflasyonunun aşurenin de tadını kaçırdığını vurgulayan Başkan Demirbaş, “Eskiden buğday, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40’a yakın malzemeyle hazırlanan, bolluk ve bereketin simgesi aşure, lezzetini odun ateşinden, bereketini dualardan alarak Muharrem ayında sofraları tatlandırıyordu. Şimdi vatandaş bırakın 40 çeşidi 4 çeşitle bile aşure yapamaz hale geldi. Geçmişte kazanlar kaynatan yurttaş, şimdi aşureyi tencerede bile yapamıyor. Bu doğalgaz, elektrik, gıda fiyatlarıyla yapması da mümkün değil. Türkiye gibi tarım potansiyeli çok yüksek olan bir ülke ne oldu da ithalata bağımlı hale geldi? Neden şeker fabrikaları satıldı? Ne oldu da bir asgari ücretli 10 kase aşure yapabilmek için 16 saat çalışmak zorunda kaldı? Ne oldu da EYT ve işçi emeklileri bir kase aşurenin yolunu iç çekerek gözler oldu? Aşurenin tadını kaçırdılar tadını” ifadelerini kullandı.

İzmir - Anka