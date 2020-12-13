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13 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Atalay'dan asgari ücrete ilişkin açıklama

13 Aralık 2020, Pazar 12:54
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2021 asgari ücret teklifini önce işveren ve hükümetin vermesini istedi.

DİSK, asgari ücret talebini açıkladı
Asgari ücret 3 bin TL olsun

 

 

Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını 15 Aralık Salı günü yapacak.

Toplantı öncesi Anadolu Ajansı'nın sorularını cevaplayan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, görüşmelerde ilk rakamın işveren ve hükümet tarafından masaya sunulmasını istedi.

Atalay, "Önce işveren ve hükümet getirsin rakamı. Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz" ifadelerini kullandı.

ARALIK SONU BELLİ OLACAK

Yaklaşık 7 milyon çalışanın önümüzdeki yıl alacağı maaşın belirleneceği süreç, aralık ayı sonuna kadar tamamlanacak.

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak uygulanıyordu.

 

AA

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