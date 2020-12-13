Atalay'dan asgari ücrete ilişkin açıklama

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2021 asgari ücret teklifini önce işveren ve hükümetin vermesini istedi.

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Asgari ücret 3 bin TL olsun Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını 15 Aralık Salı günü yapacak. Toplantı öncesi Anadolu Ajansı'nın sorularını cevaplayan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, görüşmelerde ilk rakamın işveren ve hükümet tarafından masaya sunulmasını istedi. Atalay, "Önce işveren ve hükümet getirsin rakamı. Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz" ifadelerini kullandı. ARALIK SONU BELLİ OLACAK Yaklaşık 7 milyon çalışanın önümüzdeki yıl alacağı maaşın belirleneceği süreç, aralık ayı sonuna kadar tamamlanacak. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak uygulanıyordu. AA

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