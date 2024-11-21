ATO: Vergi afları işe yaramıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO), Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) ve Hacettepe Üniversitesi ile birlikte “Elektronik Vergi İncelemesi” konusunda bir panel düzenledi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’de yaklaşık iki buçuk yılda bir çıkan vergi afları, barışma veya uzlaşmaların vergiye uyumu arttırmadığını belirterek, “Bunun için vergi oranlarının aşağı çekilerek verginin tabana yayılacağı bir şekilde sistemi kurgulamak ve dijitalleşmenin de katkısıyla denetimleri sıkılaştırmak ve bir kere bile af olmayacak şekilde yeni sistemi zihinlere kazımamız gerekiyor” dedi. Dolaylı ve dolaysız vergi oranlarındaki dengenin vergi adaletini ortaya koymada önemli bir veri olarak kabul edildiğini belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’de dolaysız vergi gelirlerinin payının yüzde 30 iken, dolaylı vergilerin payının yüzde 70’ler düzeyinde olduğunu ifade etti. AA

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