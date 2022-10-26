Atölyeler kapandı işten çıkarmalar başladı

Enflasyonist baskı, düşen alım gücü, Rusya’nın Ukrayna’ya olan işgali gibi ve enerji krizi gibi nedenlerden dolayı hazır giyim ve tekstil sektöründe artan ithalata rağmen ihracatın azalmasıyla işten çıkarmaların başladı. Firmaların yüzde 64’ü ihracatlarında düşüş bekliyor.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya yaşanan durum için “Boyahaneler 4 gün kapalı 3 gün açık, iplik fabrikaları kapanıyor. Geçen hafta Anadolu’yu gezdim. Onlarca fabrika atölye kapanmış. Kapanmalar ciddi boyutta artıyor. İstihdam kaybı ile karşı karşıyayız. Çanlar çalıyor” dedi. Dünya gazetesindeki habere göre, TOBB Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, hazır giyim sektörünün içinde bulunduğu durumla ilgili “Kapasiteler yarı yarıya çalışıyor, istihdam kaybı yaşanıyor. Birçok dokuma tezgahı kapandı. Emek yoğun sektörlerin başında gelen hazır giyimde de işten çıkarmalar başladı” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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