AVM’ler esnafı vurdu

Esnaf ve sanatkârların beklentilerinin bir sonraki yıla bırakılmaması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2019 yılı esnaf ve sanatkârlarımızın beklentileri doğrultusunda geçmedi. Esnafımızı zincir market ve AVM’lerin haksız rekabetinden koruyacak olan Perakende Yasası’ndaki düzenlemeler henüz yapılmadı. Dolayısıyla esnafımızın en büyük sorunu olan haksız rekabet bir türlü önlenemedi. Esnaf ve sanatkârlarımızın haksız rekabetten korunması bir sonraki yıla bırakılmamalı. 2020 yılında zaman kaybedilmeden Perakende Yasası güncellenmeli. Esnafımızın korunması doğrudan halkın ve ekonomimizin korunması demektir” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi

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