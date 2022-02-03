AVM’ler ışıl ışıl sanayilerde elektrik kesiliyor

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, sanayi tesislerine getirilen elektrik ve doğalgaz kısıntısının üretime yansımalarını ve ihracata olan olumsuz etkisini değerlendirdi.

RS FM’e konuşan Turan Turan, “AVM’ler ışıl ışıl, Bağdat Caddesi’nde ışıklar yanıyor, sanayilerde ışıklar kesiliyor.” dedi. Enerji fiyatlarında dünya genelinde bir artış olduğuna dikkat çeken Turan, “Gelişmiş ülkelerde konut enerji birim fiyatları, sanayiye göre daha pahalı. Bizde ise tam tersi. Tabiri caizse konutların doğalgazını sanayi fonluyor çünkü sanayinin birim fiyatları çok yüksek, konutların ise düşük. Elektrik ve doğalgaz kesintileri bile sanayide oldu, konutlarda olmadı. AVM’ler ışıl ışıl, Bağdat Caddesi’nde ışıklar yanıyor, sanayilerde ışıklar kesiliyor. Türkiye’nin günlük ihracatı 1 milyar dolar. 5 gün enerji vermezseniz 5 milyar dolarlık üretim yapıp ihracat yapamazsınız. Sanayi için enerji en önemli girdidir. Enerji olmadığı zaman neyi üreteceğiz, neyi istihdam edeceğiz, neyi ihraç edeceğiz? Sanayinin canı enerjidir, enerji olmadan can olmaz.” dedi. Ekonomi Servisi

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