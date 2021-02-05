AVM’ler toparlanma bekliyor

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, 2021’den umutlu olduklarını belirterek, “Yeni normali artık hepimiz benimsedik. Hızlı bir geri dönüş yaşayacağız ve hedeflediğimiz performans verilerine ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Salgının başlarında kapanan AVM’lerin 1 Haziran 2020’de tekrar faaliyete geçtiklerini ve yeni normale çok hızlı adapte olduklarını hatırlatan Isıgöllü, şunları kaydetti, “Geçen yılın Eylül-Ekim aylarında ciddî bir ivme yakalandı. HES kodu uygulamaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarıyla alış veriş merkezleri kısa sürede en güvenilir yerler haline geldi. Bu hızlı adaptasyon sürecinden sonra vak’alarda yaşanan ikinci dalga artışlar sebebiyle alınan ilâve tedbirlerle Kasım ayı ve sonrasında tekrar gerileme sürecine girildi. 2021’den umutluyuz. Yeni normali artık hepimiz benimsedik. Bu süreçte kiracılarımıza destek olduk ve süreci doğru yöneterek marka kaybı yaşamadık. Kısıtlamaların azalmasıyla birlikte, 2020 yılında kaybettiğimiz ciro ve ziyaretçi sayılarına tekrar ulaşacağımızı düşünüyoruz” AA

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