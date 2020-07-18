AVM’lerde doluluk artıyor

İsFanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, AVM’lerinin açılması kararından bu yana doluluk oran- larına ilişkin, “11 mayıs-31 mayıs arasında AVM girişleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 bandında azalış gösteriyordu, normalleşme dönemi dediğimiz 1 Haziran itibariyle bu düşüş seviyesi yüzde 30’lara kadar geriledi” dedi.

Baştürk, AVM’lere ziyaretlerin giderek arttığını belirterek, kapalı kaldıkları süre içinde dahi sosyal medyadan “caddelerinizi, tramvayınızı ve göletinizi” çok özledik diye mesajlar aldıklarını ve aynı ilginin normalleşmeyle de sürdüğünü vurguladı. Açık alan alış veriş caddelerine sahip bir AVM olmanın çok büyük bir avantaj sağladığını vurgulayarak, “Doluluk oranımızı 2 kademeli değerlendiriyoruz, 11 Mayıs-31 Mayıs arasında AVM girişleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 bandında azalış gösteriyordu, ikinci normalleşme dönemi dediğimiz 1 haziran itibariyle yine kademeli olarak düşüş seviyesi yüzde 30’lara kadar geriledi” diye konuştu.

Teknoloji marketlerine yoğun ilgi

Baştürk, şunları söyledi: “Literatürde buna rövanş alış verişi deniliyor. Özellikle teknoloji marketlerde ciro artışı yaşanmakta. Çocuk ürünleri satışında da yüzde 30 artış yaşandı. Cirolar ise açılan mağazalar bazında bir önceki yılla kıyaslandığında yüzde 75 seviyelerini koruyor. Aslında sektörel bazda önemli bir ayrışma olduğunu da ifade edebilirim. Eğlence alanları en ağır darbeyi alan sektör oldu açıkçası.”