AY-SO çözümler sunuyor

2019 yılından bu yana hizmet veren AY-SO Teknik yangın söndürme ve algılama sistemlerine dair sektörün ihtiyaçlarını yaptığı ithalatlarla ve sanayi oluşumu aşamasındaki şirketlere verdiği desteklerle sürdürmeye devam ediyor.

AY-SO Teknik Genel Müdürü Ahmet Kahraman yaptığı açıklamada sektöründe uzman mühendis kadrosu ile özellikle projelendirme, danışmanlık, söndürme sistemleri, ürün tedariği ve satış sonrası hizmetleriyle güvenli ve kaliteli hizmet sunduklarını ifade etti. GENİŞ ALANDA KALİTELİ HİZMET AY-SO Teknik'in saha keşfi, tasarım ve projelendirme, elektrik ve mekanik montaj, devreye alma ve süpervizörlük, oda sızdırmazlık testi ve inşası, periyodik bakım ve servis hizmetleri verdiğini anlatan AY-SO Teknik Genel Müdürü Kahraman, "Olabilecek tüm hataların önüne geçmek ve pratikte uygulanabilir ve problemsiz montajı yapılabilir bir tasarım oluşturmak adına daha önce mimari tasarımı tarafımıza ulaştırılan projenin konunun uzmanları tarafından ayrıntılı saha gözetiminin gerçekleştirilmesi gerçekleştirilmektedir. Karşılıklı görüşmeler neticesinde ortaya çıkan kriterler çerçevesinde, FM, UL, VdS, EN, ISO gibi güncel tasarım ve montaj standartlarına bağlı kalınarak teknik tasarım ve hidrolik hesapların orijinal ve standarda uygun yazılımlar kullanılarak hazırlanması ve müşterimize teslimi de işimiz dahilindedir" dedi. AA

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