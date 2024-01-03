Ayakkabı fiyatları yükseldi, tamire gelenler çoğaldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Sinan Yılmaz, “Mesleğime 17 yaşında başladım. İşlerimiz de iyi, çok şükür, hamdolsun, Allah bereket versin. Ayakkabı fiyatları yükseldi, tamire gelen çok. Tamir yapıyorum, boya yapıyorum” dedi.

Yılmaz, yeni ayakkabı fiyatlarının yüksek olması nedeniyle işlerinin arttığını söyledi. Yılmaz, “17 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Ortopedik engelliyim, doğuştan olmadım, sonradan oldum. Engelli olarak bu işi yapıyorum. Seviyorum mesleğimi. Mesleğime 17 yaşında başladım. İşlerimiz de iyi, çok şükür, hamdolsun, Allah bereket versin. Ayakkabı fiyatları yükseldi, tamire gelen çok. Tamir yapıyorum, boya yapıyorum” diye konuştu. Yozgat - anka

Okunma Sayısı: 141

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.