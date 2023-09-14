Ayçiçeği fiyatı memnun etmedi

Yozgat’ta ayçiçeği hasadı başladı, ancak üreticiler alım fiyatının düşük olmasından yakındı.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, yağ fabrikalarının ithal çekirdekle depolarını doldurması nedeniyle tüccarın ürününü nazlanarak aldığını söyledi. Çiftçi Hasan Karakavak, “Geçen sene mazot 22- 23 liraydı, aynı fiyattı çekirdek. Mazot olmuş 38-40 lira olmuş, aynı para. Şu anda 12.5 liraya esnaf alıyor. Devlet daha fiyatı açıklamadı” dedi. AA

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