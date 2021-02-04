Ayçiçek yağı fiyatına kuraklık ve salgın etkisi

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI BÜTÜN DÜNYA İLE BERABER TÜRKİYE’DE DE YÜKSELİYOR. KURAKLIK NEDENİYLE YÜZDE 10 AZALAN ÜRETİME YÜKSEK TALEP VE KUR FARKI DA EKLENİNCE FİYATLAR TIRMANIŞA GEÇTİ.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Ayçiçek yağı fiyatları tüm dünya beraber Türkiye’de de yükseliyor. Kuraklık nedeniyle yüzde 10 azalan üretime yüksek talep ve kur farkı da eklenince fiyatlar tırmanışa geçti. Yeni nesil perakende analitiği kurumu REM People’ın verilerine göre Türkiye’de raflardaki ayçiçek yağı fiyatı Ocak 2020 ile Ocak 2021 arasında yüzde 59,5 arttı. REM People İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emre Haraççıoğlu, 2017 yılından bu yana süpermarketlerin indirim broşürlerinde yer alan bilgileri REM Insert paneliyle anlık olarak takip ve analiz ettiklerini belirtiyor. REM Insert’ün veri tabanına göre son 1 yılda 1 litrelik ayçiçek yağı ürünlerinde yüzde 59,5, 5 litrelik ayçiçek yağı ürünlerinde ise fiyatlar yüzde 58 yükseldi. Önceki yılda ise 1 litrelik ürünlerde artış yüzde 32,5 litrelik ürünlerde yüzde 24 olmuştu.

Ton fiyatı 100 dolar arttı

Söz konusu artışta birden fazla sebep olduğunu belirten Haraççıoğlu şöyle konuştu: “Dünyada pandemi döneminde ayçiçek yağı tüketimi rekor seviyelere ulaşmasına rağmen kuraklık sebebiyle ihracatta öne çıkan Rusya, Ukrayna ve Moldova gibi ülkelerde üretim düştü. Dünya genelinde yüzde 10 düşen üretime karşılık talep artışı yaşandı. 2020 yılının son çeyreğinde dünyadaki ayçiçek yağının tonaj fiyatında 100 dolardan fazla artış oldu. Döviz kuruyla ithal edildiği için Türkiye’deki fiyatları da etkiledi. Ayrıca Türkiye’de tüketimin zeytinyağı ve tereyağından ayçiçek yağına kayması da artışı destekledi.”

Tarım Bakanlığı’na göre de dünyadaki ayçiçeği fiyatlarının artmasının sebebi ayçiçek yağının ikamesi olarak kullanılan kanola yağının üretiminin düşmesi ve bu sebeple de talebin ayçiçek yağına kayması olarak gösteriliyor.