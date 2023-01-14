Aylık 14 bin lirayı kim öder?

Vefa-Der Kurucu Genel Başkanı Zülfü Kartakgül, iktidarın orta gelirliler için açıkladığı ‘Yeni Evim’ projesiyle ilgili “En düşük aylık ödeme planına baktığımız zaman en düşük 2 milyon TL kullanıldığı zaman, 14 bin 300 lira gibi bir rakamla karşılaşıyoruz.

Asgari ücretin 8 bin 500 lira olduğu bir ülkede, 8 bin 500 lira maaşla çalışan, asgari ücretle çalışan bir aile, orta halli nitelendirilen bir aile bulamıyoruz zaten. Ben öyle bir segment göremiyorum. Bu aylık 14 bin lirayı nasıl ödeyecek” dedi. Elazığ - anka

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