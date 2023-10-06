AYM’nin MTV gerekçesi “olağanüstü durum”

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) iptalini reddetmesinin gerekçesini açıkladı.

Kararda, ‘ölçülü olmak kaydıyla olağanüstü durumlarda ek vergi getirilebileceği’ belirtildi. Kararda ayrıca, daha önce deprem felaketlerinden sonra getirilen ek vergiler de örnek gösterildi. MTV’nin bu yıl bir defaya mahsus iki katı ödenmesini de içeren torba yasa teklifi temmuzda kabul edilmiş ve ardından Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Araç sahipleri bu sene bir-üç yaşındaki otomobilleri için en az 4 bin 240 lira MTV ödeyecek. Her yıl olduğu gibi senelik MTV ödemelerini temmuzda tamamlayacak araç sahiplerinin ek MTV ödemelerini ağustos ve kasım sonuna kadar iki eşit taksitte yapması planlanıyordu. İlk taksit için son tarih 6 Eylül 2023’e kadar uzatılmıştı. diken’in haberine göre, CHP hukuksuz olduğu gerekçesiyle düzenlemenin iptali istemiyle AYM’ye başvurmuştu. AYM, CHP’nin başvurusunu reddettikten sonra gerekçeli kararını da açıkladı. Gerekçede 1999 depreminden sonra getirilen vergilere yönelik AYM’nin ‘deprem nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların giderilmesi ve toplumsal dayanışmanın sağlanması gibi sosyal ve ekonomik şartların zorunlu kıldığı nedenlerle ek vergi getirilmesinde kamu yararı gözettiği’ hatırlatıldı.