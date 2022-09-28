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28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Aynes'in satışı onaylandı

28 Eylül 2022, Çarşamba
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Aynes Gıda'nın 785,5 milyon TL'lik bedelle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne satışının onaylandığını bildirdi.

TMSF'den yapılan açıklamada, yaklaşık 1.000 işçinin çalıştığı ve her gün 20 bin çiftçinin süt sattığı Denizli'deki Aynes Gıda'nın iflastan kurtarıldıktan sonra 8 Eylül'de ikinci kez ihaleyle satışa çıkarıldığı anımsatıldı.

İhaleye Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TKT Hayvancılık ve Tarım Ürünleri AŞ) ile Matlı Gıda'nın katıldığı hatırlatılan açıklamada, "Kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık aşamaları sonrasında, muhammen bedel olan 785,5 milyon TL ile en yüksek teklifi veren Türkiye Tarım Kooperatifleri oldu. Söz konusu teklifi uygun bulan TMSF Fon Kurulu, nihai kararını verebilmek için ihale sonucunu Rekabet Kurulu'na gönderdi." ifadeleri yer aldı.

Fon Kurulu ilk ihaleyi onaylamamıştı

Açıklamada, iflastan kurtarılan şirkette TMSF kayyımlığı döneminde şirketin cirosu ve karlılığı artmasına rağmen, bankalara ve tahvil sahiplerine olan eski borçların ödenebilmesi imkanı olmadığı ortaya çıktığı, bu durumun "sürdürülemezlik raporu" ile resmileşmesinin ardından şirketin satışa çıkarıldığı anımsatıldı.

İlk ihalede gelen 350 milyon TL'lik teklifin düşük bulunduğu ve Fon Kurulu'nun satışı onaylamadığı hatırlatıldı.

Sahipleri nitelikli dolandırıcılıktan mahkum oldu

Makyajlanmış bilançolarla Aynes Gıda'yı olduğundan çok daha iyi durumda göstererek tahvil ihraç edilmesi ve bankalardan yüklü miktarda kredi kullanılması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından şirket hissedarları hakkında suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Haklarında terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açılan davaların devam ettiği eski hissedar ve yöneticiler SPK'nın tespit ettiği usulsüzlükler sebebiyle açılan davada mahkum oldu. Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Aynes Gıda'nın eski yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin, eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Ayhan Batur ile eski yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Özkan hakkında tahvil ihracı sürecinde finansal tablolarda kasıtlı bir şekilde, gerçeğe aykırı düzenlemeler yaptıklarını tespit etti. Sanıklara dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 3 yıl 4 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezası verildi."

AA

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