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5 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bahçede 5, markette 22 lira

05 Temmuz 2023, Çarşamba 20:24
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Üreticide 5 lira olan elma markette 21 lira 92 kuruşa satılıyor” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıkları ve girdi fiyatlarında yaşanan değişimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Haziran ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 338,4 ile elmada görüldüğünü ifade eden Bayraktar, “Elmadaki fiyat artışını yüzde 257,8 ile kuru üzüm, yüzde 256,2 ile patlıcan, yüzde 231,9 ile havuç, yüzde 222,3 ile kuru incir, yüzde 212,3 ile maydanoz takip etti. Elma 4,4 kat, kuru üzüm ve patlıcan 3,6 kat, havuç 3,3 kat, kuru incir 3,2 ve maydanoz 3,1 kat fazlaya markette satıldı. Üreticide 5 lira olan elma markette 21 lira 92 kuruşa, 25 lira olan kuru üzüm 89 lira 44 kuruşa, 6 lira 90 kuruş olan patlıcan 24 lira 58 kuruşa, 11 lira olan havuç 36 lira 51 kuruşa, 55 lira olan kuru incir 177 lira 24 kuruşa, 1 lira 99 kuruş olan maydanoz 6 lira 20 kuruşa tüketiciye satıldı” dedi.

23’ünde fiyat artışı

“Haziran ayında markette 39 ürünün 23’ünde fiyat artışı, 16’sında fiyat düşüşü görüldü” diyen Bayraktar, şunları söyledi: “Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 47 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 27,6 ile sivri biber, yüzde 26,3 ile kuru üzüm, yüzde 17,1 ile kabak, yüzde 16,7 ile kuru soğan, yüzde 16,4 ile zeytinyağı takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 32,3 ile karpuz oldu. Karpuzdaki azalışı yüzde 22,2 ile maydanoz, yüzde 19,4 ile yeşil fasulye, yüzde 17,1 ile çilek, yüzde 16,2 ile havuç izledi.” Haziran ayında üreticide 31 ürününün 12’sinde fiyat artışı, 11’inde ise fiyat düşüşü görüldüğünü ifade eden Bayraktar, 8 üründe ise fiyat değişimi olmadığını söyledi.

Fiyatların artmasına izin verilmemeli

Bayraktar, haziran ayı aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimlerine ilişkin, Gübre fiyatlarında 6 aydır oluşan fiyat düşüşünün ardından haziran ayında fiyatlar artmaya başladı. Yıllık bazda düşüş yaşanmaya devam ediyor. Ürün maliyetinin artmaması, üreticinin mağdur olmaması, üretime darbe vurulmaması için tüm girdilerde de fiyatların makul seviyelerde tutulması gerekmektedir. Sezon başında başımıza geldiği gibi, özellikle kriz zamanlarında spekülatif olarak girdi fiyatlarının artırılmasına fırsat verilmemelidir” ifadelerni kullandı.

Haber Merkezi

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