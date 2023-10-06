Bakan Bolat: Marketlerden büyük bir indirim kampanyası bekliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz. Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz.” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç ve federasyon temsilcilerini Bakanlıkta kabul etti. Burada açıklamalarda bulunan Bolat, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı sıkıntılı dönemler nedeniyle piyasalarda büyük çalkantılar meydana geldiğini bildirdi. Bolat, gıda perakendecileriyle de toplantılar yaptıklarını söyleyerek, şöyle konuştu: “Onların uygulamalarıyla ilgili yanlış bulduğumuz konularda denetimlerimizi artırdık, onlardan da indirimler bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz. Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz.” AA

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