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3 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Bakan Nebati memnun

03 Şubat 2023, Cuma 22:19
Enflasyon ocakta, beklentiyi ikiye katladı. Baz etkisinden arındırılmış enflasyon yüzde 72,45 olurken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir” dedi.

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artıgerçek’in haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gidişatı olumlu olarak nitelendirdi. Bakan Nebati, Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğünü öne sürdü. Baz etkisine değinmeden, aralıkta yüzde 64,27 olan enflasyonun ocakta yüzde 57,68’e gerilediğini savunan Nebati, şu açıklamada bulundu: “Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünü, yüksek enflasyon sorununu kalıcı bir şekilde çözen, küresel ticaretten daha fazla pay alan, geleceğe güvenle bakan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak refahını hızla artıran, dinamik ve çok güçlü bir ülke olarak kutlayacağız.”

Haber Merkezi

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