Bakkallar bir bir kepenk kapatıyor

Niğde Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Şinasi Göktepe, küçük esnafın yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı.

Göktepe, şunları söyledi: “Ben 2010 yılından beri Niğde Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığı yapıyorum, 2010 yılında buraya seçildiğimde bin 100’e yakın üyemiz vardı fakat şu anda 700 kadar düştü. Bu üye sayısı git gide düşüyor, yılda 70-80 kişi kepenk kapatıyor. Bunun da kapatmasının sebebi biliyorsunuz elektrik maliyetlerinin, BAĞ-KUR primlerinin artışından esnaflarımız sıkıntılar yaşıyor. Onun için biz buradan devletimizden esnafımıza yardım yapılmasını istiyoruz. Büyük marketler bizim küçük esnafımızı yok etme çabasındalar ve yok ettiler. Esnafımıza kira öder gibi elektrik faturaları geliyor bunda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar.

Niğde - anka