Balık fiyatlarına 5 günde büyük zam

Trabzon’da son günlerde etkili olan yağış ve rüzgâr sebebiyle balıkçıların denize açılamaması, tezgâhlardaki balık fiyatlarına yansıdı.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda, hamsi kilogramı 70-100, levrek 140, çupra 175, mezgit 100, uskumru 75, istavrit 50 liradan, alabalık ve palamudun tanesi 125, somonun tanesi ise 150 liradan satışa sunuluyor. Dünya gazetesinin haberine göre, balıkçı Emin Avcı, hava muhalefeti sebebiyle balığın az geldiğini, bunun da fiyatlara yansıdığını söyledi. Fiyatların günden güne değişkenlik gösterdiğini belirten Avcı, “Vatandaş şu anda ucuz olan istavriti talep ediyor. 3-5 gün önce hamsi kilogramı 50-60 liradan alınıyordu. Şimdi havalar soğudu, deniz suyu soğuduğunda balık fiyatları düşer, balık bollaşır. İnşallah umudumuz o yönde.” dedi. Haber Merkezi

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