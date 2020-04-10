Balıkçılar sezonunu erken kapattı

Marmara Denizi’nin önemli balıkçılık limanlarından birine ev sahipliği yapan Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, Kovid-19 salgınının da etkisiyle bu yıl sezonu erken kapattı.

Marmara’da Eylül ayında “vira bismillah” diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar, bütün dünyayı etkisine alan Kovid-19 salgını ve yeterli avlanma olmaması dolayısıyla av yasağının başlayacağı 15 Nisan’dan önce paydos etti. Bu sezon hamsi ve istavritten umduğunu bulamayan Karamürselli balıkçılar, palamutta ise istenilen avı gerçekleştiremedi. Teknelerini Ereğli Limanı’na demirleyen balıkçılar, zamanlarını gelecek sezon için ağlarını tamir ederek geçiriyor. AA

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