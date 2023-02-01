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1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Balıkçılar tükenme noktasında

01 Şubat 2023, Çarşamba 03:20
Sinop Milletvekili Barış Karadeniz: Balıkçı tükenme noktasında. Tuttukları balık sadece mazota yetmiyor” dedi.

Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, balıkçıların yaşadığı sorunları değerlendirdi. Balıkçıların ekonomik kriz nedeniyle artan maliyetlere yetişemediğini belirten Karadeniz, şunları söyledi: “Balıkçı, tükenme noktasında. ÖTV’siz mazot vardı. ÖTV’den zamları yedikleri için balıkçımız, ÖTV’siz mazotu 2 lira farkla alabiliyor. Ciddi ciddi rakamlar çıkıyor ortaya. Tuttukları balık sadece mazota yetmiyor. İşçisi var, giderleri var, yağı var, yapması gereken ağ tamiratları var; hiçbirisine yetişemiyorlar. Balıkçımız mağdur. Şu anda balıkçılarımızla bir sohbet edersek inanın, şu anda ülkedeki balıkçılığın ne hale geldiğini göreceğiz. Sadece balıkçılık değil, denizlerimiz mahvoldu, denizlerimiz kurudu. Balık stoklarımız azaldı. Ülkede rezervlerimiz bitmek üzere.

Bakanlık kurulmalı

Biz, hep iddiamızı ortaya koyduk. Aşağı yukarı 2 yıldan beri Türkiye’nin 28 tane ilinde bütün limanlara girdik. Balıkçılarımızın hepsini dinledik. Hepsi aynı konudan rahatsız. Ülkede balıkçılık ile ilgili bir bakanlık kurulması gerektiğini söylüyorlar. Biz de buna inandık. Raporlarımızı yazdık, altyapımızı oluşturduk. Üç tarafı denizlerle kaplı ülkede; akarsuları olan, gölleri olan ülkede balıkçılık ve denizcilik üzerine, su ürünleri üzerine bir bakanlık kuracağız, sorunları masa başında değil sahada çözeceğiz. Balıkçılarımızla, su ürünleri sektör temsilcileriyle beraber çözeceğiz. Balıkçılarımız hep buna inandı. Bunu Meclis’te de gündeme getirdik, çok kez gündeme getirdik. Biz bunları anlatırken iktidar sahibi milletvekillerimiz bize güldüler, dinlemediler. Balıkçıyı 21 yıldan beri dinlemedikleri gibi, Meclis’te gündeme getirdiğimiz konuları da dinlemediler. Bu, balıkçının hakkı. Fakat balıkçılarla ilgili gündemlerinde hiçbir şey yok”

Sinop - Anka

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