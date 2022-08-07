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8 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Bangladeş’te binlerce kişi akaryakıt zamlarını protesto etti

07 Ağustos 2022, Pazar 17:00
Bangladeş’te akaryakıt fiyatlarının artırılması üzerine binlerce kişi, ülke genelindeki petrol istasyonlarının çevresinde zamları protesto etti.

Dawn sitesinin haberine göre, Bangladeş’te 5 Ağustos’ta akaryakıt fiyatlarına yüzde 52 zam yapılması ülke çapında tepkilere yol açtı. Halk, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt istasyonunun önünde toplanarak zamma tepki gösterdi. Göstericiler, zammın orantısız olduğunu, tarım ve taşımacılık başta olmak üzere milyonlarca yoksulun hayatını olumsuz etkileyeceği yönünde sloganlar attı.

AA

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