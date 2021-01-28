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Banka tarlalara el koyuyor

28 Ocak 2021, Perşembe 21:45
Ziraat Bankası’ndan tarım destek kredisi alan çiftçilerin tarlaları, ödeyemedikleri borçları nedeniyle banka tarafından ihaleyle satışa çıkarıldı.

Ziraat Bankası’nın sitesinde ihaleye çıkarılan tarlaların sayısı binleri bulurken tarla fiyatları 5 bin liradan başlayarak 1 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Ziraat Bankası mağdurlarından biri de Sakaryalı çiftçi Mehmet Bayrak... Bankaya olan borcu nedeniyle evi satılan Bayrak, “Evde 7 kişi kalıyoruz. Bizi sokağa atmaları an meselesi” diyor ve evlerinden çıkarılacakları günü çaresizce bekliyor. 

Sakarya Kaynarca ilçesi Güven köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mehmet Bayrak Ziraat Bankası’ndan kullandığı krediyi ödeyemeyince, banka icra yoluyla evini sattı. Bayrak’ın 23 Aralık’ta satılığa çıkarılan evinin 197 bin liradan ihalesi açıldı, 104 bin liradan satışı gerçekleştirildi. Bayrak aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifi’ne de borçlu. Bu borcu nedeniyle traktörü de hacizlik olan çiftçi aracını ormanda sakladığını söyledi.   

Büyük şirketlerin borçları silinirken...

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise Ziraat Bankası’nın çiftçi mallarını satışa çıkarmasına tepki göstererek, “Düşünebiliyor musunuz Ziraat Bankası çiftçilerimiz için kurulmuş kurum. Ama öyle bir politika izleniyor ki borcunu ödeyemeyen çiftçilerin borçlarına yeniden bir yapılandırmaya gerek duymadan mallarına el konuluyor. Hükümet büyük şirketlerin, holdinglerin ana paralarını milyarlarca lirasını silebiliyor. Ama iş çiftçiye geldiği zaman bu şaşı bakışı anlamakta güçlük çekiyoruz. İktidarı uyarıyoruz. Ziraat Bankası sizin bankanız, çiftçilerin borçlarını silin.”

Sakarya - anka

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Suçumuz üretmek mi?

Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası’na olan yüksek faizli borçları sebebiyle tarlası, traktörü haczedilen çiftçiler, Türkiye’nin farklı illerinden toplanarak 2 Şubat’ta Ankara’da bir araya gelecek.

Daha önce dört defa Başşehire gelerek eylem yapan çiftçiler, her geçen gün artan borçları yapılandırılmadığı için Ankara’nın yolunu beşinci defa tutacak, Cumhurbaşkanlığı’na sesini duyurmaya çalışacak. Fiyat artışlarından üreticilerin suçlanmasına da tepki gösteren çiftçiler “Kimse çiftçi kazanıyor diye ahkam kesmesin” dediler. Sivas Suşehri ilçesinde çiftçilik yapan Başar Yıldırım, “İki aydır meydan meydan geziyoruz. Dört defa Ankara’ya geldik. Bize sahip çıkmadınız suçumuz üretmek mi? Bir çuval yem 20 lira, 2 aydır bir yetkili arayıp da ‘derdin ne’ demedi. Bizim suçumuz ne? Karda kışta yollara düşüyoruz. Holdinglerin borcuna gelince vergileri affediliyor. Bu işin desteğinden affından da zengin sermaye yararlanıyor” dedi. Samsun / Sivas - aa

ÇİFTÇİNİN SESİ DUYULSUN

Samsun Bafralı çiftçi Ufuk Varlı ise tarım ürünlerinin girdi maliyetlerine dikkat çekerek, “Borcumuzu ödeyemememizin sebebi tarladaki mahsulümüzün para yapmaması. Hem girdi maliyetleri yüksek. Hem de ürün ucuza gidiyor. Ya da hiç satamıyoruz. O nedenle 2 Şubat’ta Ankara’ya gideceğiz. 4 sefer Ankara’ya gittik. Gariban çiftçinin sesinin duyulmasını istiyoruz” dedi. 

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  • Hüseyin İlhan

    29.1.2021 09:09:33

    Kamu bankaları yandaş müteahhitlerin yüksek kar etmesini sağlayan düşük faizle krediler verirken,ziraat bankasının asıl gayesi olan çiftçiye yüksek faizlerle kredi vermesi zaten kapitalizmin tuzağı değilmiydi. Bugün iğneden-ipliğe herşey zamlanırken çiftçinin ürettiği mallara yapılan zamları hainlikle açıklayan alil kafalar acaba milletin durumundan haberdarmı.O alil kafalar,ruh hastaları ancak yandaş müteahhitlere garanti geçiş ücretlerini dolar üzerinden ve yandaş patronlarına milyarlarca doları düşük faizlerle basın-medyayı alması için vermekle dertliler. YAZIKLAR OLSUN BU KAPİTALİST VE RUH HASTASI insanlara.

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