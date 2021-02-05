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5 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

Bankalar arsa zengini oldu

05 Şubat 2021, Cuma 21:59
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bozulan ekonomik denge, bankaların elindeki ticarî gayrimenkul sayısını patlattı.

Ödenemeyen ticarî ve bireysel krediler sebebiyle binlerce gayrimenkulun bankaların portföyüne geçtiği belirtildi. Geçen ay 27 bankanın satışa sunduğu toplam gayrimenkul sayısının ise 9 bin 376 olduğu kaydedildi. 2020’nin Temmuz ayında bankaların alacaklarına karşılık edindikleri gayrimenkullerin yüzde 25’i ticarî iken, salgın döneminde bu oran yüzde 53.7’ye yükseldi. Bu artışla birlikte bankaların alacaklarına karşılık edindikleri ticarî gayrimenkullerin sayısı konutu geçti. Sputnik’deki habere göre yüzde 53.6’nın içinde işyerlerinin oranı yüzde 30.2, tarla ve arsanın oranı ise yüzde 23.6 olarak gerçekleşti. 3’ü katılım bankası olmak üzere toplam 27 bankanın kendi internet sitesinde satışa çıkardığı gayrimenkul listesine bakıldığında, en fazla gayrimenkulü elinde tutan bankalar arasında ilk sırada Vakıf Bank yer alırken onu sırasıyla, Ziraat Bankası, Halk Bank ve İş Bankası takip etti.

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