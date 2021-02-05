Bankalar arsa zengini oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bozulan ekonomik denge, bankaların elindeki ticarî gayrimenkul sayısını patlattı.

Ödenemeyen ticarî ve bireysel krediler sebebiyle binlerce gayrimenkulun bankaların portföyüne geçtiği belirtildi. Geçen ay 27 bankanın satışa sunduğu toplam gayrimenkul sayısının ise 9 bin 376 olduğu kaydedildi. 2020’nin Temmuz ayında bankaların alacaklarına karşılık edindikleri gayrimenkullerin yüzde 25’i ticarî iken, salgın döneminde bu oran yüzde 53.7’ye yükseldi. Bu artışla birlikte bankaların alacaklarına karşılık edindikleri ticarî gayrimenkullerin sayısı konutu geçti. Sputnik’deki habere göre yüzde 53.6’nın içinde işyerlerinin oranı yüzde 30.2, tarla ve arsanın oranı ise yüzde 23.6 olarak gerçekleşti. 3’ü katılım bankası olmak üzere toplam 27 bankanın kendi internet sitesinde satışa çıkardığı gayrimenkul listesine bakıldığında, en fazla gayrimenkulü elinde tutan bankalar arasında ilk sırada Vakıf Bank yer alırken onu sırasıyla, Ziraat Bankası, Halk Bank ve İş Bankası takip etti.

Okunma Sayısı: 125

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.