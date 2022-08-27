Bankalar ihya edildi

Siyasetçi ve yazar Alp Altınörs, “Bankalara bedava para dağıtılması, bir yanıyla iktidar partisinin bu kriz ortamında kimi kurtarmak istediğiyle ilgili sınıfsal tercihini ortaya koymaktadır” dedi.

Alp Altınörs, yaptığı değerlendirmede şöyle dedi: “Merkez Bankası, Ağustos toplantısında politika faizini bir puan düşürerek %13 yaptı. Böylece Kur Korumalı Mevduat (KKM) faizleri de bir puan düşerek, azami %16 oldu. Bu yoldan, iktidar bankalara bir puanlık daha faiz ikramında bulundu. KKM ödemelerinde Hazine’nin (vatandaşın) yükü bir puan artırılmış oldu. Banka mevduatlarının üçte biri hacmine ulaşan KKM için, 6 ayda bütçeden 60 milyar lira ödendiği düşünüldüğünde, bu ikramın önemi daha iyi anlaşılır. Bu ülkede, iktidar eliyle kamunun parası, bedavadan bankalara veriliyor. Zira enflasyonun resmi verilerle (TÜİK) %80, sivil hesapla (ENAG) %160 olduğu bir ekonomide, %13-16 oranında faiz yok hükmündedir. Merkez Bankası, %13 faizle bankalara para verirken, Hazine ise bankaların %16 faizle Kur Korumalı Mevduat toplamasına imkan sağlıyor (döviz kuru artışıyla oluşan aradaki farkı, bankalar değil Hazine ödüyor). Bankalar ise %13-16 faizle topladıkları bu parayı, %35-40 faizle kredi olarak dağıtıyorlar. Bu yoldan bankalara müthiş bir kâr transferi yapılıyor.” Haber Merkezi

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