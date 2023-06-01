Bankalar kâra doymuyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nisan ayına ilişkin bankacılık sektörü bilançosunu açıkladı.

Buna göre, nisan ayında sektörün toplam net kârı yüzde 10,5 artışla 38,6 milyar lira oldu. Sektörün, ocak-nisan döneminde net kârı, artış hızı azalan net faiz gelirlerinin etkisiyle geçen yıl aynı döneme göre yüzde 47,4 artışla 144,7 milyar liraya çıktı. Bankacılık sektörünün kullandırdığı krediler 2022 yılı sonuna göre yüzde 17,6 artışla 8,91 trilyon lira olurken, toplam aktifleri de yüzde 14,2 artarak 16,4 trilyon lira büyüklüğe ulaştı. BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün net faiz gelirleri ocak-nisan döneminde yüzde 17 artışla 189,7 milyar TL oldu. Bankalardaki mevduat tutarı da nisan ayı sonunda 10,35 trilyon lira olurken, sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) yüzde 16,98 oldu. Ankara - Anka

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