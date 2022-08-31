Bankalar ve tüketim büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılının ikinci çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi beklentilerin bir miktar üzerinde, yıllık bazda yüzde 7,6 büyüdü.

Bankalar ihya edildi

Bankaların net kârı %400 arttı

TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyümüştü. TÜİK verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 3,4 trilyon lira oldu ve çalışanların milli gelirden aldığı pay yüzde 7,2 azaldı. GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,4 arttı. Kişi başına GSYH, 2021 yılında cari fiyatlarla 86 bin 144 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 592 dolar oldu.

Büyümede İlk sırada fİnans var, harcamalar yüzde 22,5 arttı

TÜİK’in verilerine göre GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, hizmet faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11,0, sanayi yüzde 7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9 ile inşaat sektörü ise yüzde 10,9 azaldı. Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 4,7 arttı.

Haber Merkezi