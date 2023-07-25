Bankaların faiz vurgunu

Yazar Levent Gürses Bankacılık sektörünün faiz vurgununu kaleme aldı.

Gürses, “Bankacılık sektörü geçen yıl kârını yüzde 366 artırdı, toplam kâr 433,5 milyar lira oldu. Bu tüm zamanların en yüksek kârı... 2021’de 93 milyardan geçen yıl 433 milyara...Bu yılın ilk çeyreğinde ise, bankaların net kârı yüzde 70 artışla 107 milyar TL’ye yükseldi. Üç aylık enflasyonun yüzde 12 olduğunu belirtelim. 2022’de kamu bankaları kat kat artırdı kârını... Özel bankalar da rekor kârlar yaptı. Kârların büyük bölümü net faiz gelirinden yani yüksek faiz marjından kaynaklanıyor. Bu şu demek: Birincisi, bankalar Kur Korumalı Mevduat uygulaması sayesinde, düşük maliyetli TL kaynağı sağlıyorlar. İkincisi Merkez Bankası’nın düşük politika faizi sayesinde düşük faizle mevduat toplayıp, çok daha yüksek faizle kredi verdiler. Düşük maliyetli TL ve yüksek faiz farkı da bankaların kâr rekorları kırmasını sağlıyor. Aklı başında ekonomistler söylüyor: Büyük bir servet transferi yaşanıyor” diye yazdı.

Haber Merkezi