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14 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Batık borçlar üçe katlandı

14 Eylül 2024, Cumartesi 17:37
Türkiye’de kredi kartı borçları alarm vermeye devam ediyor. Son bir yılda yüzde 100 artış gösteren kart borçları, 1.6 trilyon TL’yi aştı. Özellikle batık alacaklar, üç katına çıkarak 42.6 milyar TL’ye ulaştı.

Yüksek enflasyon ve ekonomik zorluklar, vatandaşları kredi kartı tuzağına düşürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ödenmesi gereken bireysel kredi kartı borçları 1.6 trilyon TL’yi aştı. Özellikle taksitsiz borçlar büyük bir artış gösterdi. Batık alacaklar ise geçen yıla göre üç katına çıkarak 42.6 milyar TL’ye ulaştı.

6 Eylül itibarıyla bankaların bireysel kredi kartı alacakları haftalık yüzde 0.1 artışla 1.58 trilyon TL oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 550.6 milyar TL’sini taksitli, 1.36 trilyon TL’sini taksitsiz borçlar oluşturdu.

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