Bayram ikramiyeleri yine 1100 lira olacak, 28-29 Nisan tarihlerinde ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

NTV'de yer alan habere göre merak edilen ve önemli bir gündem edinen konuyla ilgili Bilgin'in açıklamasına göre; bayram ikramiyeleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1100 lira olacak, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak. Asgari ücrette yeni bir artışın olmayacağını söyleyen Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesi için ise yıl sonuna işaret etti.

Bakan Bilgin konuyla ilgili olarak 'Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Bu konu her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.' dedi.

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Bakan Bilgin'in asgari ücret artışı, 3600 ek gösterge, EYT çalışması ve gündemdeki diğer konularla ilgili açıklamaları ise şu şekilde:

- Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Zaten 3 ay önce asgari ücreti artırdık. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz.

- 3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum.

- Mevcut maaşa çok yansımıyor ama emeklilikte çok yararlı.

- Şu anda bizim gündemimizde bu yok.(EYT çalışması)

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530 BİN GEÇİCİ SÖZLEŞMELİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA

3600 ek göstergeden sonra ilk gündemimiz o olacak. Geçici işçilerle ilgili sorunları bu sene içinde çözeriz.

1 MAYIS AÇIKLAMASI

1 Mayıs demokrasinin olduğu yerde bayramdır. Bazı gruplar kendi politik amaçları için kullanıyorlar. Bu sene 1 Mayıs'ı farklı şekilde kutlayarak bir sürpriz de yapacağız.

İLAÇ DESTEĞİ

Devletin ödeme listesine aldığı 8 bin 300 küsür ilaç var. SMA ve kanser ilaçları da bunların içerisinde yer alıyor. SMA hastalarımıza bütün desteğimizi veriyoruz.