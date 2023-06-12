Bayram ikramiyesi asgarî ücretten az olmamalı

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 8-10 bin lira olduğu bir süreçte, emeklilere sadece 2 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek olmasının düşündürücü olduğunu söyledi.

Gürer, bayram ikramiyelerin ve emekli maaşlarının asgari ücretten az olmaması gerektiğini belirtti. Gürer, “Kurbanlık fiyatlarına baktığımızda küçükbaş kurbanlıklar 8-10 bin liradan başlıyor. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi ise 2 bin lira. Emekli bu parayla torunlarına harçlık bile veremez duruma geldi. Vatandaşın alım gücü çok düştü, emeklinin alım gücü ise hiç kalmadı” diye konuştu. Gürer, “Bayram ikramiyeleri de asgari ücretten az olmamalı. Geçtiğimiz günlerde TV’lere çıkan Cumhurbaşkanı emekliler için müjde diye açıklama yapmaya başlayınca, herhalde cumhurbaşkanı bayram ikramiyelerini artırıyor diye düşündük. Meğer maaşların bayram öncesinde ödeneceğini açıklıyormuş. Cumhurbaşkanı hayal kırıklığı yaşattı” ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

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