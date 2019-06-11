Bayram tatilinin ekonomik büyüklüğü 10 milyar TL’yi aştı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı tatilinin turizm açısından nasıl geçtiğine ilişkin, Ramazan Bayramı’ndan öncesindeki beklentilerinin üzerinde bir turizm hareketliliğinin yaşandığını belirtti.

İç turizm açısından sezona başlarken güzel bir hareketliliğin görüldüğünü ifade eden Bağlıkaya, “Bayram öncesinde 10 milyar TL’lik ekonomik büyüklük öngörmüştük, bunun aşıldığını görüyoruz. İç turizm açısından son derece umut verici, güzel bir sezon başladı. Bu rakam bir rekor. Bundan önceki dönemlere bakıldığı zaman en yüksek seyahat oranı da bu bayramda gerçekleşti. Tatilin önceden açıklanmasının çok pozitif etkisi oldu. Bundan sonraki bayramlarda da eğer tatil birleştirilmesi söz konusuysa yeteri kadar önceden birleştirilmesinin iç turizm hareketine pozitif yansıyacağını düşünüyoruz. Talebimiz bu yönde.” diye konuştu.