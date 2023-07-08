Bedava doğalgaz da ek bütçeye gerekçe oldu

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 yılı bütçesi, 2022 yılında olduğu üzere gelir-gider kalemlerindeki uçurum büyüdüğü için dün TBMM’ye ek bütçe kanun teklifi sunuldu.

Kanun teklifiyle ek bütçe, 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL büyüklüğünde öngörüldü ve bunun içerisinde Cumhurbaşkanlığı’na 640 milyon 236 bin TL ek bütçe ayrıldı. Geçen Aralık ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin sunduğu Türkiye’nin 2023 yılı bütçesi, 4 trilyon 470 milyar lira olarak kabul edilmişti. Dün de Erdoğan’ın imzasıyla 2024 yılı bütçesine ek bütçe kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Ek bütçe teklifinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi ve artçıları gerekçe gösterildi. Bu arada, seçim öncesinde doğalgazın ücretsiz sağlanması da gerekçeler arasında sayıldı. Ek bütçe, 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL olarak sunuldu. Böylece 2023 yılı bütçesi yaklaşık yüzde 25 oranında arttırılıyor. Eş zamanlı olarak dünkü Resmi Gazete’de bütçe gelirlerini yükseltmek amacıyla pek çok alandaki vergilerde artış yapılması da dikkat çekti.