Bedelli askerlik 122 bin lira

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretinin 122 bin 351 liraya yükseltildiğini duyurdu.

2023’ün bedelli askerlik ücreti ocak-temmuz ayları için 104 bin TL lira olarak belirlenmişti. 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini yitiren bu tutar bugün 122 bin 351 lira olarak açıklandı. 17 Temmuz itibariyle başvuruların devam ettiği bildirildi. Haber Merkezi

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