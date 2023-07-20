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21 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Bedelli askerlik 122 bin lira

20 Temmuz 2023, Perşembe 17:00
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretinin 122 bin 351 liraya yükseltildiğini duyurdu.

2023’ün bedelli askerlik ücreti ocak-temmuz ayları için 104 bin TL lira olarak belirlenmişti. 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini yitiren bu tutar bugün 122 bin 351 lira olarak açıklandı. 17 Temmuz itibariyle başvuruların devam ettiği bildirildi.

Haber Merkezi

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